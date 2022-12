"Estamos los que estamos, Farc nunca ha sido invitada a esta coalición": Claudia López

La candidata de la Alianza Verde, Claudia López, descartó tajantemente que el hoy partido político, Farc sea incluido en la coalición de centro izquierda conformada por el Polo Democrático, Colombia Humana y el movimiento Activista, que busca quedarse con la Alcaldía de Bogotá.

"Estamos los que estamos, estamos los cuatro. Lo digo con claridad y con todo respeto, esta es una coalición de la ciudadanía, esta no es una coalición de los radicalismos ni de los extremos. La FARC nunca ha sido invitada a esta coalición, no hace parte. Queremos que hagan parte de la democracia, pero no hacen parte de la coalición por Bogotá, tienen mucho todavía por reconciliarse con Colombia y con Bogotá", dijo en diálogo con BLU Radio.

La declaración de López se da tras reclamos de algunos sectores del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, por no haber sido incluidos en la coalición de centroizquierda.

Uno de ellos fue el senador Carlos Antonio Lozada quien dijo en su cuenta de Twitter: "no se puede ser consecuente con la paz cuando se busca excluir del escenario político de unidad con los sectores alternativos al partido surgido de un Acuerdo de Paz".

Sobre la no presencia de Holman Morris indicó que "esa fue su decisión, su decisión fue no estar".

El mecanismo de elección del candidato único para la Alcaldía de Bogotá de esa coalición aún no se ha definido.

