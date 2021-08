Estas son las 60 propuestas con las que Alejandro Gaviria busca llegar a la Presidencia de Colombia

En un extenso documento al que tuvo acceso BluRadio, Alejandro Gaviria habla sobre corrupción, advierte del fracaso de la prohibición en materia de drogas, se opone a la aspersión con glifosato, propone ideas para los jóvenes, habla de la equidad de género, la economía del país, insiste en la necesidad de una reforma pensional y otra reforma a la salud, plantea salidas al problema del cambio climático, habla de seguridad ciudadana y de igualdad social.

El documento que tiene 60 puntos no es un plan de gobierno, pero sí, dice Gaviria “es un ideario personal que define mi forma de concebir la libertad, el cambio social, la política y el papel del Estado”. Ahora bien, el exministro aclara que lo que allí está consignado “no está escrito en piedra. Cambiará con el tiempo, la conversación y el aprendizaje diario”, dice el documento al que tuvo acceso BLU Radio.

En medio del crispado social que hoy vive Colombia, Alejandro Gaviria dedica un aparte importante a este tema y en su hoja de ruta reconoce que la degradación del debate público es un problema creciente que debe preocupar a toda la sociedad. Pero va más allá y advierte que la violencia “es inaceptable como instrumento de cambio social” y sugiere la necesidad de aprender a respetar a quienes piensen distinto.

“El cambio social no es cuestión de todo o nada. No consiste en sustituir un modelo corrupto que ya no puede mejorarse por otro perfecto que ya no habría que mejorar”, dice el documento conocido por BLU Radio.

Gaviria habla de libertad y de paz, pero también del respeto a los derechos de los demás: “La estigmatización y la xenofobia no tienen cabida en una sociedad decente”. En el punto 13 habla de los derechos a morir dignamente y a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre drogas, el exministro y ahora exrector de la Universidad de Los Andes, dice que el uso de las drogas debe descriminalizarse porque “el paradigma prohibicionista fracasó”.

Dentro de la larga lista de temas sobre la realidad del país, también sale a relucir la seguridad de los ciudadanos. Por eso, Gaviria reconoce que la seguridad ciudadana es uno de los mayores retos de los próximos años

En materia ambiental, Gaviria habla de la responsabilidad que tiene Colombia de parar la deforestación y proteger la biodiversidad y por eso propone impuestos al carbono, énfasis en la bioeconomía, incentivos para la transición energética y una reconceptualización del crecimiento económico y la productividad. Pero, además, dice que hay que incluir a las comunidades indígenas en la superación de la crisis ambiental.

Por otro lado, Gaviria hace énfasis en la necesidad de que el Estado genere equidad a través de la salud, educación, cuidado infantil, derechos laborales y programas de inclusión y protección social para combatir la pobreza. Además, dice que una reforma pensional es urgente igual que una reforma a la salud que fortalezca el derecho a la salud de los colombianos.

En materia económica, el ahora candidato presidencial es claro en advertir que el Estado no es el solucionador de todos los problemas sociales y que “la estabilidad monetaria y la independencia del banco central son necesarias para el buen funcionamiento de la economía y la superación de la pobreza”, dice el documento conocido por BLU Radio.

La lucha contra la corrupción es el punto 7 de los 12 grandes temas que abarcan las 60 ideas de Gaviria. Sobre este tema, dice que la acumulación de poder en los organismos del Estado no es la solución a los problemas de corrupción y advierte que el clientelismo disminuye la eficacia del Estado, menoscaba la función pública y aumenta el problema de corrupción. “Debemos moralizar la política, no politizar la moral”, advierte Gaviria.

Igualdad de género: sobre este punto Gaviria dice que la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en la política acelera el cambio social. Pero va más allá y contempla políticas de salud sexual y reproductiva como ítems fundamentales para la consolidación de los derechos de las mujeres. Por otro lado, insiste en que las mujeres que más apoyo y protección necesitan son las “empleadas domésticas, las madres solteras en condiciones de vulnerabilidad y quienes son víctimas de abuso por parte de sus esposos o familiares”. Y termina advirtiendo sobre la necesidad de generar políticas de empleo para las mujeres que fueron las más afectadas en esta materia por la pandemia.

Jóvenes: Gaviria reconoce la limitación en las posibilidades laborales para los jóvenes además de las deficiencias del sistema educativo. Reconoce las brechas en educación que ha dejado la pandemia, el aumento en la deserción y el deterioro en la confianza en el sistema educativo. Por eso, dice que “La ampliación de la cobertura de la educación superior tiene que ser un esfuerzo mancomunando, de universidades públicas y privadas, del SENA, y de otros institutos de educación técnica, tecnológica y de formación, Cajas de Compensación, etc”.

Conflicto armado: Sobre este tema, la hoja de ruta de Gaviria habla del desarrollo rural como parte fundamental para la superación definitiva del conflicto. Dice que el glifosato no acaba con los cultivos ilícitos, pero afecta negativamente la salud pública.

Seguridad territorial: En cuanto al orden público, el candidato Gaviria es claro en advertir que cualquier violación a los derechos humanos cometida por miembros de la Fuerza Pública es inaceptable y por eso aclara que es necesario acabar con la corrupción interna para recuperar la eficacia de la Policía y las Fuerzas Militares.

Finalmente, Gaviria termina esta extensa lista de 60 puntos hablando de la ética como su concepción de política. “Mantenerse leal a uno mismo, no renunciar a los principios por conveniencia o ambición, es uno de los desafíos mayores de la política”, dice.

“Mi objetivo es tratar de construir un país más justo, más decente, más digno y sostenible. Colombia tiene futuro. Colombia debe tener futuro”, dice el ahora candidato a la presidencia para 2022.

