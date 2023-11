“Este Congreso no es un Congreso organizado”: minsalud por debate de reforma a la salud

La plenaria de la Cámara de Representantes, durante los últimos días, ha buscado continuar con el segundo debate de la reforma de la salud en medio de dificultades por falta de quórum y errores de trámite por parte de la Presidencia.

Faltan aún por discutir 57 artículos, entre ellos los más álgidos y polémicos de la reforma a la salud. Por tal razón, este miércoles, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que todo en el Congreso era un desorden, luego de que se levantara la plenaria por no decretar la sesión permanente después de las cuatro horas de iniciarla.

“Este Congreso no es un Congreso organizado. Aquí todo el mundo habla, porque no vamos y miramos los debates. No miremos únicamente la cultura que tenemos, la española. Siempre hay un vocero del partido, habla, y luego viene el otro vocero del partido y entran y votan. Aquí no, todo el mundo tiene que hablar; aquí lo que toca hacer es no perder el tiempo. Aquí podríamos ser más productivos”, dijo el ministro de Salud.

Añadió el ministro Jaramillo que, cuando fue legislador, las plenarias eran diferentes y las reformas eran un poco más expeditas.

Publicidad

“Cuando yo estuve aquí, que siempre estuve en la oposición, aquí no nos dejaban hablar, ni siquiera nos dejaban hablar. Además, votaban y no sabíamos lo que estaban votando porque no se tenía la posibilidad de hablar, y no dos o tres artículos; ni tres o cuatro; 20, 30, 40, casi una reforma completa”, aseguró Jaramillo.

Durante el debate de este miércoles, solo fueron aprobados tres artículos, para un total de 78, y ocho fueron eliminados de los 143 que tiene la ponencia aprobada por la plenaria de la Cámara.

La discusión en la plenaria de la Cámara estuvo muy candente, con voces a favor y en contra de diferentes artículos, pero se tuvo que suspender por falta de quórum y por no decretarse la sesión permanente.

Publicidad

Puede ver: