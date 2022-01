Exministro de Hacienda Rudolf Hommes se suma a campaña de Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria sigue sumando apoyos en su candidatura a la Presidencia. Ahora se sumó el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien lo defendió en medio de la polémica con Íngrid Betancourt por la llegada de German Varón Cotrino, senador de Cambio Radical, a la campaña del exministro de salud.

“Encuentro que están cometiendo una injusticia contra Alejando Gaviria, con un argumento moral que surgen de personas que no lo son tanto y que obedece a que él ha estado creciendo en las encuestas y dentro de la coalición les ha quitado la favorabilidad a varios otros. Por ese motivo he decidido ingresar desde ya a la campaña de Alejandro Gaviria y espero que no lo vayan a vetar por entrar yo”, expresó Rudolf Hommes.

Hace unos meses el exministro de Hacienda señaló en una columna que el centro tenía opciones de ganar la Presidencia y ha sido un defensor de Gaviria en el actual momento.

“Creo que someter a Alejandro Gaviria a un auto de fe organizado por una inquisidora que llegó a la Coalición Centro Esperanza como garante de unión y ahora amenaza destruirla para sacar al que va de segundo es un error comparable al que hace 4 años hizo posible a Duque”, escribió Hommes en su cuenta de Twitter.