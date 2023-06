Explotó el Partido Verde en Santander ante posible aval para Rodolfo Hernández a la Gobernación

Luego de que se conociera por parte del copresidente del Partido alianza Verde Rodrigo Romero que es posible una alianza con el exalcalde de Bucaramanga y ex aspirante presidencial Rodolfo Hernández el partido sufrió una ruptura en su interior ya que el diputado Ferley Sierra había sido señalado recientemente como posible merecedor del aval rumbo a las elecciones de Gobernación, por ese motivo Sierra reaccionó desde sus redes sociales.

“El ala "Petrista" del partido verde, debido a un acuerdo realizado el año pasado entre Petro y Rodolfo, quieren desconocer las decisiones departamentales e imponernos desde Bogotá como candidato a la gobernación de Santander a quien hasta hace un año no bajaban de ser lo peor del universo”, escribió el diputado mostrando su desacuerdo con una posible alianza con Rodolfo Hernández.

“@PartidoVerdeCol si prefieren a un imputado e inhabilitado por corrupción antes que a mí, todo porque no me arrodillo ni me arrodillaré a NINGÚN POLÍTICO, entonces expúlsenme del partido, no negocien con mi trabajo que de ninguna forma lo pondré al servicio de la corrupción”, agregó el diputado Ferley Sierra.

“¡Conmigo no cuenten para lavar caras!, siempre he estado abierto al diálogo, pero eso de querer pasarle por encima a toda la bancada santandereana por priorizar acuerdo politiqueros, es completamente IMPRESENTABLE”, finalizó el diputado dejando ver una clara división al interior del partido verde que, según Rodrigo Romero no solo busca llegar a las elecciones a la gobernación de Santander, sino que tienen muy serías intenciones de ganarlas con un candidato fuerte que llame la atención de los ciudadanos.

“Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué pasa con esos tres candidatos y existen dos alternativas que tenemos que definirlas tranquilamente, una que se le dé el aval al profe Ferley, nuestro diputado que ya ha venido haciendo un proceso o que se haga un acuerdo con Rodolfo para que Rodolfo sea el avalado por el partido verde, esas dos posibilidades existen y se van a discutir tranquilamente en Bogotá, mirando los argumentos, mirando qué es lo más conveniente para el partido, porque el partido verde no está pensando en tener candidato por tener sino en cómo realmente el verde con ese avance que hemos tenido, como realmente podemos ganar en Santander”, aclaró Romero.

