Expresidente de la Comisión de Acusación espera recuperar su curul vía tutela

El exrepresentante a la Cámara Luis Emilio Tovar dijo que ante la decisión del Consejo de Estado de tumbar su elección acudió a una tutela con la que espera recuperar su curul.

El excongresista aseguró que respeta la decisión judicial, pero no la comparte porque no se tuvieron en cuenta argumentos para demostrar que no incurrió en doble militancia.

Publicidad

“He interpuesto una acción de tutela contra el fallo en la Sección Primera y argumentamos el derecho al debido proceso porque se tuvo en cuenta un video editado”, señaló el excongresista.

Vea también: Comisión de Acusación de la Cámara se queda sin presidente

Insistió que los hechos que tuvo en cuenta el Consejo de Estado fueron de carácter privado y no constituían una infracción para no ejercer funciones como congresista.

Tovar, quien fue el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, advirtió que continuará con sus funciones por fuera del Congreso porque cuenta con el respaldo de su partido, el Centro Democrático.

Publicidad

El Consejo de Estado informó que la notificación se hizo efectiva luego de que el exrepresentante Tovar pidiera una aclaración al fallo que fue expedido en noviembre de 2018.