Expresidente Uribe advierte “problema internacional” por creciente dominio del narcotráfico

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión de Estados Unidos de suspender su cooperación económica con Colombia y aumentar los aranceles a los productos nacionales, hechos que calificó como el resultado de un “profundo problema interno” causado por el avance de la economía ilícita del narcotráfico.

En su cuenta de X, el líder del Centro Democrático advirtió que “el creciente dominio de la economía ilícita destruye la juventud, la familia, destruye la democracia, destruye nuestra nación”, y alertó que esta situación ya provocó un “gran problema internacional que empieza con los Estados Unidos y se irá ampliando a toda la comunidad de países”.

Uribe afirmó que Colombia entrega más de 1.800 toneladas de cocaína al año al mercado internacional, lo que, según él, no solo alimenta la violencia interna, sino que también genera “la más negativa reacción internacional”. A su juicio, la crisis actual se originó tras el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que —según dijo— dio “impunidad al narcotráfico”, y se agravó con la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro.

El exmandatario señaló que la pérdida de resultados del Plan Colombia, respaldado por más de 11 mil millones de dólares en cooperación estadounidense, fue consecuencia de “decisiones erradas” posteriores. También acusó a los “neo comunistas” de usar el narcotráfico como “herramienta de destrucción de la democracia”, disfrazando sus acciones bajo el discurso de la paz.



Finalmente, Uribe pidió un cambio de gobierno para “reconstruir la relación con Estados Unidos” y revertir el aislamiento internacional que, según su partido, amenaza la seguridad, la cooperación y la estabilidad comercial del país.