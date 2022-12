Expulsión de Aida Merlano del Partido Conservador se concretaría en los próximos días

La dirección del Partido Conservador rechazó contundentemente la fuga de la excongresista de esta colectividad Aida Merlano. Sin embargo, aclararon que su caso y su expulsión se podría concretar en los próximos días.

“La situación se ha tornado cada vez más delicada en relación con la actuación de esta niña, no me cabe duda de que el tema hay que llevarlo a la comisión de ética del partido y al seno del directorio nacional para hacer un pronunciamiento. Yo diría que ya llevaba las cosas al extremo, que ha llegado con ella su posición en el partido, ya no puede tener cabida”, dijo Ómar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador.

El año pasado, el Partido Conservador suspendió de la colectividad a Aida Merlano. Sin embargo, aún no ha sido expulsada del partido.

“Eso es un procedimiento interno y yo puedo en algún momento dado impulsarlo, pero las decisiones no las tomo yo, las decisiones las toma el directorio nacional luego de la recomendación del comité de ética”, expresó Yepes.

El jefe del Partido Conservador expresó que las responsabilidades son individuales y la colectividad se aparta de toda responsabilidad por la actuación de Merlano.