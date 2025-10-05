Francisco Barbosa renunció a su candidatura presidencial

El exfiscal general Francisco Barbosa confirmó que retiró su aspiración presidencial para las elecciones de 2026. En entrevista con Blu Radio explicó que su decisión obedece a dos factores principales: la falta de garantías de seguridad para desarrollar una campaña en territorio y la necesidad urgente de consolidar una candidatura unificada dentro de los sectores de derecha para enfrentar al actual proyecto político del Gobierno.

Barbosa, quien estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2020 y 2024, aseguró que nunca pudo iniciar recorridos por el país debido a las condiciones de riesgo que, según él, no fueron atendidas por el Gobierno. Recordó que, tras el atentado sufrido por el exprecandidato Miguel Uribe Turbay, se solicitaron refuerzos en los esquemas de seguridad, pero no hubo respuesta suficiente.

“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada en Colombia. Después de lo ocurrido con Miguel Uribe se solicitó un incremento en la seguridad y no se resolvió. Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, afirmó.

El exfiscal insistió en que su condición lo hace especialmente vulnerable, ya que durante su gestión tomó decisiones “muy duras frente a la criminalidad” y, por eso, requería un esquema robusto para él y su familia. Según dijo, ni el Gobierno ni la Unidad Nacional de Protección garantizaron esas medidas.



“Desde el Gobierno no tuve ninguna respuesta en seguridad. Ni mi familia ni yo tenemos garantías para adelantar una campaña presidencial. Hay una seguridad mínima de exfiscal, y seguir así era un error; por eso, hasta ahí llegamos”, señaló.

El segundo argumento para dejar la contienda está relacionado con lo que Barbosa considera una dispersión política que favorece a la izquierda. En su concepto, los sectores de derecha deben actuar con realismo electoral y construir una candidatura única antes de que avance el calendario electoral.

Francisco Barbosa Foto: Blu Radio.

Publicidad

“Se necesita evitar la dispersión de candidatos en torno a un proyecto que derrote lo que representa Gustavo Petro. La izquierda se está uniendo y la derecha tiene que enviar mensajes ya de tratar de fortalecer una unión. Se requiere principio de realidad”, declaró en diálogo con Blu Radio.

Barbosa hizo un llamado a los precandidatos ubicados en ese espectro político para que, una vez se conozcan las encuestas de noviembre, quienes no superen el 2 % de intención de voto renuncien a su aspiración y se sumen a quienes tengan mayor opción.

“Debemos esperar las encuestas y, rápidamente, aquellos que estén por debajo del 2 % retirarse y unirse con quienes lideran. No puede haber veinte o treinta candidatos representando lo mismo, porque la dispersión es lo que permite que una postura como la que gobierna hoy pueda sostenerse”, dijo.

Publicidad

También cuestionó que personas “sin vocación de poder ni experiencia administrativa o política” se hayan inscrito como aspirantes presidenciales, lo que, a su juicio, demuestra la ausencia de estrategia frente al panorama electoral.

“Lo que veo con mucha preocupación es que se adelanten campañas sin ningún tipo de idea de cómo se va a generar una unión y cómo van a jugar las fuerzas políticas en esa unión. Solamente veo ese esfuerzo en la izquierda”, agregó.

El exfiscal destacó como referencia el acuerdo que sellaron figuras como Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhamad e Iván Cepeda, al considerar que esa coordinación es una muestra de disciplina estratégica que no percibe en la derecha.

Barbosa aseguró que su retiro no implica apartarse completamente del escenario político, pues asumirá un rol de mediador para promover una coalición entre las candidaturas de ese sector. Reiteró que su interés no es personal, sino evitar que las elecciones se definan por falta de coordinación.

Aunque no mencionó nombres específicos sobre quiénes deberían liderar esa eventual alianza, enfatizó que es momento de tomar decisiones y reducir la fragmentación antes de que se consolide el mapa electoral del próximo año.