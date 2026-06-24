Fue sin mi autorización: María José Pizarro sobre asesor suyo en reunión de la DNI

La senadora del Pacto Histórico María Jose Pizarro se refirió a las revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre una reunión que hubo en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en agosto de 2025.

A este encuentro llegó un reconocido esmeraldero y exnarcotraficante que negoció con Estados Unidos, también estuvo el entonces director de la DNI, Jorge Lemus y un asesor de la senadora Pizarro.

Lemus habló en el encuentro sobre la posibilidad de acercarse a algunos congresistas para buscar el apoyo a la ley de sometimiento, un proyecto del gobierno que era clave para la Paz Total.

Este reconocido exnarcotraficante, 'Boyaco Sinaloa', ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo.



Pizarro aseguró que a esa reunión su asesor fue sin autorización de ella y sin su conocimiento.

“Como lo manifesté el pasado 11 de junio a través de mi cuenta en X, el integrante de mi UTL asistió a dicha reunión sin mi conocimiento ni autorización. Los detalles de su desarrollo, informados públicamente los he conocido de manera posterior, a través de las revelaciones periodísticas”, dijo Pizarro.

Además aseguró que tras las revelaciones de Noticias Caracol va a proceder a hacer las verificaciones correspondientes con su equipo de trabajo.

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“Las verificaciones realizadas indican que dicho encuentro se llevó a cabo con conocimiento y autorización de la Dirección Nacional de Inteligencia y que estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente de la República”, agregó Pizarro.