Fuerzas progresistas anuncian creación del frente amplio: formarán lista de candidatos al Congreso

Varias fuerzas políticas que se definen como progresistas, liberales y de izquierda anunciaron que siguen en dirección a la conformación del frente amplio. La iniciativa fue presentada como “un paso histórico” en la construcción de una nueva mayoría política.

Este pronunciamiento se conoce cuando el Pacto Histórico ya definió tres nombres para medirse el 26 de octubre y escoger uno que compita con otros aspirantes del frente amplio en las elecciones interpartidistas de marzo.

El comunicado de los integrantes del llamado frente amplio fue suscrito por los partidos La Fuerza, de Roy Barreras; el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), partido Demócrata Colombiano y el movimiento Agenda Progresista, junto con los integrantes de la coalición Unitarios, que agrupa al PTC, Partido Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática, así como los movimientos Si Podemos, Movimiento de Integración Democrática, Poder Popular y Todos Somos Colombia.

Congreso de la República Foto: Blu Radio

A esta convergencia también se sumaron liderazgos sindicales y sociales. Entre ellos, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el movimiento comunal, quienes respaldaron la construcción de esta plataforma política unificada.



La coalición anunció que su estrategia principal será la integración de listas conjuntas al Senado y la Cámara de Representantes, con el objetivo de formar “la bancada más grande del próximo Congreso de la República”.

El bloque convocó de manera abierta a más sectores a sumarse a esta alianza. “Este es un llamado abierto y fraterno a más partidos, movimientos, organizaciones y sectores ciudadanos que quieran participar de este proyecto colectivo”, señalaron en el comunicado.

Los firmantes del acuerdo consideran que “la unión de las fuerzas progresistas es la garantía para continuar las transformaciones que requiere Colombia”.