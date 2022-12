Gobierno hizo gestiones para sacar a Farc de lista de terroristas de EEUU: Pinzón

El exministro y exembajador en Washington, en entrevista con BLU Radio, reveló que el Gobierno Nacional hizo gestiones en Estados Unidos para sacar a las Farc de la lista de terroristas.



“A mí no me correspondió; no lo hice: hacer gestión pública para que Farc saliera de esa lista. Sé que existieron gestiones en otros niveles, pero a mí no me pidieron hacer gestión sobre eso”, dijo.



Pinzón, así mismo, negó que su distanciamiento con el presidente Juan Manuel Santos tenga relación con estas gestiones.

“Hay unas diferencias, pero creo que ese sea el tema central”, puntualizó.



De otro lado, el exministro reveló que las condiciones de la fuerza pública en Colombia en el año 2015, cuando dejó el Ministerio de Defensa, eran muy distintas a las de hoy, pues, según dijo, el número se ha reducido considerablemente.



“En ese momento llegamos a tener el punto más alto de capacidad de nuestras fuerzas armadas. El pie de fuerza, sumando las Fuerzas Militares y la Policía, llegaba algo así como a 463 mil hombres. (…) Entiendo que hoy estamos como en 420 mil hombres. Es decir, hay una reducción de cerca de 40 mil hombres, que es un número muy grande”, dijo.



Pinzón, quien se desempeñó en la cartera de Defensa desde el 2011, dijo que desconoce las razones de la reducción, pero enfatizó en que, lo que se tenía planificado eran unas fuerzas armadas estables para hacer presencia en las ciudades, para combatir el narcotráfico, etc.



Agregó que la mayor parte de reducción es en el Ejército, pero también en Policía: “La impresión que tengo es que tiene que ver con reclutamiento, en el caso del servicio militar obligatorio y tiene que ver con el tema de no seguir incorporando los soldados profesionales”.



En cuanto al acuerdo de paz con las Farc, el exembajador manifestó que, gracias a la acción de muchos años, las Farc se sentaron a dialogar, pero anotó que “una cosa fue conducir las cosas hasta el punto de negociación y otra cómo se negoció”.



“Me reafirmo en lo que he dicho antes: creo que si hubiéramos estado unidos habríamos tenido mejor negociación. Lo que sea ley, los presidentes tienen la obligación de respetarla y hacerla cumplir. Soy respetuoso del esfuerzo que hizo la gente que negoció y no quiero subestimar nada. Si hubiéramos estado unidos, había sido mejor”, agregó.



Concretamente sobre lo acordado con las Farc, el exministro manifestó que siempre insistió en que debían crearse dos tribunales diferentes: uno para los miembros de las Farc y otros para los miembros del Estado.



“Son situaciones diferentes y me parece que, al quedar todo el mundo en un solo tribunal, como mínimo hay hoy incertidumbre”, dijo.



Renuncia a La U y polarización



El exministro dijo que la actual polarización puede llevar a un declive y que es un imperativo dejar de lado las diferencias políticas y centrarse en lo realmente importante.



“De manera profunda, hay que volver a pensar en un equipo o en otro, sino en la Selección Colombia. En la actual circunstancia si se sigue en debates agresivos no hay formas de ponerse de acuerdo y los problemas siguen sin resolverse”, añadió.



Finalmente Pinzón, también se refirió a su decisión de retirarse del Partido de la U para buscar una candidatura presidencial independiente.



“Admiro mucho al Partido de la U, hay mucha gente que está comprometida y que le ha servido al país, pero estamos en un momento complejo en la realidad histórica del país y hay una polarización que yo siento que está más allá de lo razonable. Esto llama para que sea un momento para que en Colombia hablemos de cosas que van más allá de las posiciones políticas y para eso hay que ir más allá de los partidos”, añadió.

