Gobierno no acepta que una persona que hoy lo cuestiona sea presidenta de Cámara: Juvinao

La representante Catherine Juvinao es una de las voces que se ha pronunciado sobre los candidatos a la presidencia de la Cámara, que hoy tiene en un enredo a los militantes del Partido Alianza Verde y otros, que aún no definen sus respectivos votos. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, comentó que, según información que le ha llegado, el Gobierno ha venido intentando, en las últimas semanas, “atravesarse a como dé lugar al acuerdo inicial que se hizo en 2022”.

“Era que en la tercera legislatura la presidencia la tenía el Verde en cabeza de Katherine Miranda, eso se acordó así, con nombre y apellido, porque en el primer año, como algunos saben, se hacen esos acuerdos con base en quienes sacaron las mayores votaciones. ¿Quiénes fueron los más votados de cada partido? En el caso del Partido Verde fue la representante Miranda, que sacó más de 100.000 votos, una votación realmente muy importante y en ese momento, pues Miranda y algunos de nosotros estábamos apoyando al recién llegado Gobierno Petro”, explicó.

La representante Juvinao no ocultó su descontento por lo que llamó “un punto de honor” que el Gobierno no está permitiendo, es decir, que quien antes los apoyaba no lo haga más y ahora sea una de las voces críticas y candidata fuerte a la presidencia de la Cámara; esta persona es Katherine Miranda, según detalló.

“Entonces el Gobierno ya no acepta como un punto de honor que una persona que hoy les cuestiona, que es Miranda, sea la presidenta de la Cámara de Representantes, porque ellos, en su concepción de hacer la política, creen que la gente que está con ellos tiene que decirles sí a todo y tiene que caminar en todo y tiene que básicamente llegar a la presidencia a imponer a trancazos las reformas, como el país ha visto que nos la impusieron en la legislatura que acaba de terminar”, aseveró Juvinao.

Apoyos divididos en la Cámara de Representantes

“Si los otros partidos están con Miranda o están con Jaime Raúl Salamanca pues no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí sé es que el Gobierno no ha podido lograr que los demás partidos firmen comunicados oficialmente respaldando el candidato al Gobierno, que en este caso es Jaime Raúl Salamanca, ni lo ha logrado con el Partido Conservador; en el Partido Conservador se han resistido a sacar un comunicado apoyando al candidato del Gobierno, igualmente con el Partido Liberal y los otros partidos como la U, como Cambio Radical. Si han hecho su apoyo público a la representante Miranda, entonces la cosa está reñida. No sabemos qué pueda pasar el 20 de julio, este sábado, que se instala el Congreso, pero lo que sí me atrevo a decir es que el Gobierno no ha podido consolidar la mayoría para su candidato”, afirmó.