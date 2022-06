¿Habrá oposición política a Petro? La U no la ejercerá y el Partido Conservador no se define aún

La excongresista Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U, y el excongresista Omar Yepes, cabeza del Partido Conservador, hablaron en Mañanas Blu sobre las posturas de las colectividades de cara al próximo gobierno de Gustavo Petro, quien se posesionará el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con Dilian Francisca Toro, el no hacer oposición significará escuchar el acuerdo nacional, analizar los puntos y tomar las decisiones pertinentes.

“Realizamos una bancada parlamentaria, precisamente para escuchar cuál era la posición de los congresistas con respecto al gobierno de Gustavo Petro y lo que decidimos fue no hacer oposición. Por supuesto, el no hacerla implica escuchar el acuerdo nacional. Todavía no nos han presentado cuáles van a ser los puntos, imaginamos que serán todos los cambios y transformaciones que se quieren realizar en los temas social, económico y ambiental. Ahí estaremos escuchando”, sostuvo Toro.

El director del partido Conservador, Omar Yepes, sostuvo que la colectividad no ha tomado una decisión sobre si se va a la oposición, pero opinó que por ser de ideología de derecho no se puede apoyar a Petro desde el Congreso.

“Los congresistas son libres de dialogar, no es censurable, pero en lo personal, no hablo en nombre del directorio, creo que el partido no debe entrar al gobierno, somos de derecha, eso no hay por qué ocultarlo. Este es un gobierno de izquierda con el que contendimos en la en la competencia electoral, para estar en el gobierno nos hubiéramos evitado la contienda con candidato propio”, indicó Yepes.

El director del Partido Conservador recordó que el plazo máximo para que un partido declare si va o no en oposición al gobierno va hasta septiembre y que ve razonable esperar al desenvolvimiento de los acontecimientos políticos para que los miembros de la colectividad fijen una postura.