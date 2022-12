Hay decisiones del Gobierno Duque que me han dolido: María Fernanda Cabal

Se presentan algunas reacciones desde el Centro Democrático a las declaraciones de la presidenta de esa colectividad luego de que afirmara que, a pesar de ser el partido del presidente y que lo apoyarán hasta el último momento, hay algunas diferencias que deberán ser analizadas y discutidas.

Nubia Stella Martínez, presidenta del Centro Democrático, dijo en una entrevista con El Tiempo que su partido apoyará hasta el último momento al presidente Iván Duque, aunque reconoció que hay ciertas diferencias.

Sin embargo, al respecto el representante Eduard Rodríguez dijo que las diferencias son de personas, más no del partido.

"El partido está unido con el presidente Duque porque son una sola fuerza y tenemos un diálogo permanente; rechazo las voces que quieran dejar entrever que hay alguna división entre el presidente Duque y el Centro Democrático", explicó

Rodríguez señaló con nombre propio a la senadora María Fernanda Cabal, de quien dijo que “tendrá sus observaciones, pues tendrá que resolverlas en democracia y llevarlas a la instancia del partido”.

Precisamente, la senadora Cabal se mostró de acuerdo con las declaraciones de la presidenta del partido.

“Yo no siento distancia con el gobierno, yo lo que siento es tristeza porque se pudo haber tenido en cuenta a personas que su capacidad y su conocimiento era mucho más sólido en ciertas entidades que quienes decidieron poner, esas decisiones de alguna manera sí me han dolido pero no es que me produzcan ánimo de venganza, obvio que no, pero uno quisiera que las cosas fueran más fáciles para uno y para el país con gente de confianza y con un nivel de competencia extraordinaria para ciertas entidades, eso es todo”, afirmó.

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal aclaró que el Centro Democrático seguirá apoyando a Iván Duque y añadió que “estas diferencias y discusiones son normales en los partidos”.