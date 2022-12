Hay que unirse contra los que gobernaron mal la ciudad: Miguel Uribe

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe aseguró en Mañanas BLU que su aspiración busca cerrarle el camino a quienes gobernaron mal la capital del país.

“Es la única alternativa para vencer a quienes ya se unieron con quienes ya malgobernaron la ciudad”, sostuvo el candidato.

“Si no convocamos a la unidad, ponemos en riesgo el progreso de la ciudad”, aseguró.

Uribe Turbay, quien es apoyado por los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático, aseguró ser el candidato que defenderá

“lo que se está haciendo en materia de obras e infraestructura”.

“Mientras en el otro lado se están uniendo para destruir el Metro, yo estoy proponiendo la unidad para defenderlo y hacerlo realidad”, sostuvo.

“No estoy representando a sectores políticos, sino a un sector de la opinión, de ciudadanos que quieren avanzar”, agregó.

Uribe Turbay también se refirió a las declaraciones de Ángela Garzón, en el sentido de que él se habría comprometido a aceptar una encuesta para definir la candidatura del Centro Democrático.

“Que Ángela hoy plantee que yo había aceptado un mecanismo y no lo acepté, no solo no corresponde a la verdad, sino que además lamento que utilice ese argumento en este momento”, indicó.

