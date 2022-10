Información indica que impacto a camioneta de Petro no fue un disparo: Policía

El director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, reveló en BLU Radio que envió a la Fiscalía General de la Nación los videos de los hechos que ocurrieron el pasado viernes en Cúcuta durante un evento de campaña de Gustavo Petro.



Dijo que tras un análisis preliminar se puede concluir que no hubo disparos contra la camioneta del exalcalde de Bogotá. Sin embargo, dijo que será la Fiscalía la que determine qué realmente sucedió.

Vea aquí: No fue una bala, fue una piedra la que impactó camioneta de Petro: alcalde de Cúcuta



“La información preliminar que hemos evaluado es que no hubo disparos. Lo que se presentó está siendo evaluado en detalle”, agregó.



De otro lado, el general dijo que no entrará en polémica con el candidato Petro, pero que la información que tiene es que sus hombres cumplieron con su deber, pese a lo ocurrido.



Finalmente, el oficial hizo un llamado a la moderación y a la tolerancia y a no recurrir a las vías de hecho en las manifestaciones.

