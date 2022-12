Intercambio de trinos entre Santos y excontratista de Mintic fue coincidencia: Luna

Para el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mintic, David Luna, el intercambio de trinos entre el presidente Juan Manuel Santos y el excontratista de Mintic Harold Rodríguez fue una coincidencia y no una estrategia en redes sociales.



“Hay bastante desinformación al respecto. El año pasado se hizo un contrato con una empresa digital para promover campañas para becas de Talentos TI, para zonas Wifi y para puntos de Vive Digital. Meses después, una de esas personas (…) manifestó que tenía coincidencias con algunas políticas del Gobierno. La oposición asoció lo primero con lo segundo”, dijo.



En ese sentido, expresó que el trino se produjo hace unos días y el contrato se cumplió el año pasado.



“Lo que uno puede, bajo ninguna circunstancia, pedir a la gente que deje de opinar”, agregó, al señalar que a Rodríguez no se le pagó para que trinara a favor del proceso de paz.



“(El presidente) no tenía ni idea porque una cosa es lo que hace el ejercicio de contestación de una cuenta y otra cosa son las campañas que desarrollan los ministerios y las entidades. El señor Harold hizo su tarea como le correspondía, bajo el contrato que teníamos, y otra cosa es la libertad que el tiene de opinar”, enfatizó.



Luna reveló que al contratista le pagaron 70 millones de pesos, pero aclaró que el contrato culminó en diciembre de 2016.



