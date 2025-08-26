Iván Cepeda denunció a Uribe y sus hijos por “campaña de difamación” en su contra

En una extensa intervención durante la Plenaria del Senado de este martes, el senador Iván Cepeda anunció que presentó denuncia penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus hijos Tomás y Jerónimo, así como al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenaza.

Para el congresista y precandidato presidencial, el expresidente y su círculo más cercano han dedicado buena parte de sus mensajes y acciones públicas y en redes sociales para atacar y vincularlo con guerrillas y grupos narcotraficantes.

“El señor expresidente condenado, los señores hijos de él, y el propio partido político ha osado utilizar en mi contra las siguientes expresiones: máximo jefe político de las FARC, perfecto camarada de las FARC, determinador político del narcotráfico, heredero de las FARC” .

Iván Cepeda y Álvaro Uribe AFP

Cepeda aseguró que desde los Estados Unidos se ha gestionado una operación para vincularlo a él y al abogado Miguel Ángel del Río con el narcotráfico, como una forma de retaliación a su papel de víctimas en el juicio que terminó con una condena de primera instancia contra el Uribe de 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Dejen de utilizar redes sociales, cuentas falsas o cuentas verdaderas, de esconderse detrás de su jefe político hoy condenado, y que vayamos al grano. Si ustedes tienen pruebas de mi pertenencia a una organización ilegal, preséntenlas en este recinto. No más una política como la que están llevando a cabo, perversa, malintencionada y cobarde, de tomar a mansalva a un senador de la República, para evitar que su jefe sea condenado en segunda instancia, y para vengarse de lo que nosotros logramos en justicia, y utilizando la ley y la Constitución”, aseguró Cepeda.

La respuesta del Centro Democrático fue a través de su cuenta de X, quien señaló: “Y ya que habla tanto de “verdad”, señor @IvanCepedaCast, ¿cuándo le contará al país por qué aparece en los correos de Raúl Reyes?, ¿o sobre su cercanía con Santrich e Iván Márquez y el papel que, según se ha señalado, habría jugado en su fuga hacia Venezuela? Para ello no se necesitan debates, solo respuestas ante la opinión pública señor Cepeda. No sea que esta vez se le vuelva a caer el celular y omita contestar”.