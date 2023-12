Juan Guillermo Zuluaga niega estar en campaña: “Trino en Día de Inocentes no tuvo cálculo político”

Este jueves, el gobernador del Meta , Juan Guillermo Zuluaga, causó polémica por un comentario que hizo a través de su cuenta de X, en el que aseguró que el presidente Gustavo Petro le ofreció ser ministro de Defensa a partir del primero de enero, pero, minutos después, hizo otra publicación en la que explicó que solo se trató de una broma y “un poco de humor” por el Día de los Inocentes este 28 de diciembre.

Aunque varios lo entendieron, otros lo criticaron por el mensaje que envió en medio de los diálogos que el Gobierno adelanta con varios grupos armados ilegales: “Agradezco mucho la deferencia y solo le puse una condición al ofrecimiento. Tener vía libre para enfrentar con toda la decisión a las guerrillas terroristas de las disidencias, el ELN y demás bandas delincuenciales”, fue el mensaje.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el gobernador dijo que “un poco de humor no está de más” y que no buscaba ofender a nadie con su comentario. En ese sentido y ante los cuestionamientos que surgieron, dijo que no lo hizo a manera de campaña política.

“Confieso que no lo hice con un cálculo político, de verdad que no. Dije, voy a hacer una inocentada y porque, además esa ha sido una línea mía, no con el Gobierno del presidente Petro, el tema de seguridad lo vengo hablando hace mucho tiempo”, sostuvo.

El gobernador Zuluaga añadió que se “levantó con ganas de hacer una broma” con la que algunos se rieron y otros, por el contrario, se molestaron; pidió disculpas a quien se sintieron ofendidos.

Sobre eso, recalcó que no había nada detrás de la publicación más allá del Día de los Inocentes, pues reconoció que sabe que él “no es de los afectos” del presidente Petro, al que le tiene “respeto”, dijo, sin importar las varias diferencias que tienen.

“Y como sé que tengo diferencias con él en el tema de seguridad, dije ‘vamos a hacer una broma’ y vea usted; no calcule que fuera a tener esa reacción”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: