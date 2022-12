Juan Manuel Galán cuestiona que encuesta Invamer no lo tuviera en cuenta

El senador Juan Manuel Galán advirtió que desde hace un año su nombre viene siendo medido consistentemente y de manera sistemática por varias firmas encuestadoras mediante varias metodologías en las que figura entre los primeros cuatro lugares de favorabilidad, por lo cual cuestionó que en la reciente encuesta de la firma Invamer su nombre no haya sido incluido.



"Hace dos semanas Gallup publicó otra medición de favorabilidad y estuve en el tercer lugar en relación de imagen favorable y ahora, la misma firma encuestadora, cambia los resultados de forma radical. Es motivo de sorpresa e inconformidad", indicó.



El congresista indicó que este hecho podría afectar su campaña. "Es un golpe muy duro a mi campaña y al trabajo que he venido construyendo desde hace un año", señaló.



"Desde hace un año las mediciones en las que he estado presente indican un resultado consistente, que está ahí, en diferentes firmas encuestadoras", puntualizó.