Karen Abudinen le envió mensaje a Katherine Miranda por críticas en redes: "Me abudiniaron mi vida"

La congresista Katherine Miranda ha sido víctima en los últimos días de fuertes ataques e insultos que le llegan por redes sociales por sus recientes posiciones políticas.

Ante esta situación, la exministra TIC Karen Abudinen le envió un mensaje a la congresista recordándole cuando ella fue víctima de matoneo en redes sociales una vez estalló el escándalo de Centros Poblados con una millonaria suma que se perdió en medio de un contrato en el anterior gobierno.

Fue la misma Katherine Miranda que utilizó un termino "abudinear" para hacer su campaña política para el Congreso en 2022 con el lema "Que no nos abudineen el país”.

La exministra le escribió a Miranda: Apreciada Katherine Miranda duele por lo que estas pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles. Y me trae tantos recuerdos de como tu y tus compinches acabaron con mi honra solo para elegirse. Desde el presidente, Bolívar y los bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal. Y mi partido me dejo sola a merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudiniaron mi vida".

Publicidad

Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes producto de la subcomisión o comisión accidental propuesta por las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda , para integrar a todos los partidos políticos y revisar el texto de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la situación de ataques y señalamientos a través de las redes sociales de una supuesta ‘jugadita’ agotó la paciencia de las congresistas.

A través de su cuenta en la red social X, la representante Miranda anunció que tomará acciones legales contra aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en contra de la dignidad de las parlamentarias.

"Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado", escribió Miranda en X.

Publicidad

Le puede interesar: