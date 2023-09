Katherine Miranda anuncia acciones legales contra ‘bodegas’ y funcionarios por ataques en redes

Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes producto de la subcomisión o comisión accidental propuesta por las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda , para integrar a todos los partidos políticos y revisar el texto de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la situación de ataques y señalamientos a través de las redes sociales de una supuesta ‘jugadita’ agotó la paciencia de las congresistas.

A través de su cuenta en la red social X, la representante Katherine Miranda anunció que tomará acciones legales contra aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en contra de la dignidad de las parlamentarias.

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado. @FiscaliaCol @PGN_COL. La política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”, indica parte del comunicado.

Otra de las congresistas que levantó su voz de protesta fue la representante Arbeláez, quien en medio de la plenaria describió cada uno de los epítetos que se hicieron en su contra.

“Expresar mi completo rechazo al matoneo infame al que nos hemos visto víctimas, con las representantes Julia y Katherine Miranda, en estas últimas horas. Por parte, además, de sectores radicales afines a este Gobierno. Nos han tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras. De ahí para arriba es poema”, dijo, exaltada, la congresista.

