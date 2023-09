"Intento burdo de silenciar que reforma a la salud fue concertada": Petro contra Katherine Miranda

El presidente Gustavo Petro arremetió en su cuenta en X contra la representante, Katherine Miranda, quien fue una de sus jefes de debate en la campaña y que ha acompañado varios proyectos del Gobierno pero que ahora ha defendido la creación de una comisión de congresistas para que concerté cambios en la reforma a la salud.

Más temprano en Mañanas Blu, la representante Katherine Miranda respondió a las acusaciones que ya varios han hecho a través de redes sociales sobre una supuesta “jugadita” que ella y Julia Miranda habrían hecho para aprobar dicha subcomisión y que, justamente, desató los comentarios señalándolas de “mirandear” el debate.

“Creo que realmente no hay un espíritu de consenso, que realmente quieren imponer una reforma, no les interesa las diferentes argumentaciones (…) Ellos dicen que los asaltaron en la buena fe, yo no tengo la culpa de que no estén atentos, no tengo la culpa de que no estudien, de que no lean y oigan lo que no se está aprobando; se aprobó por unanimidad la proposición”, señaló Miranda en entrevista en Mañanas Blu , con Néstor Morales.

Dicho pronunciamiento generó el malestar y la respuesta del presidente Petro, el mismo que en 2022 le dio la bienvenida a Miranda a la campaña y al “Cambio por la Vida de Colombia”.

Ahora, el presidente Gustavo Petro la acusa de liderar un intento burdo por negar que el Gobierno ha buscado consensos para la reforma a la salud y que incluso, según el mandatario, se han introducido cambios en el proyecto.

“Este intento burdo de silenciar el que la reforma a la salud ya lleva un largo proceso de concertaciones y reuniones solo tiene un fin. Hacer olvidar que el proyecto actualmente en discusión ya es otro, transformado por la discusión pública y hacer aparecer que solo las ideas muy neoliberales de un grupo de oposición son las válidas y el Gobierno debe dejarlas imponer”, señaló el presidente Petro este martes.

