No hay un espíritu de consenso, el Gobierno quiere imponer la reforma a la salud: Katherine Miranda

A través de su cuenta de X, la representante Katherine Miranda acusó a las “bodegas petristas” de “matoneo y mentiras” que provocaron, según dijo, que su compañera Julia Miranda, quien presentó la proposición para crear una subcomisión para discutir la reforma a la salud, sufriera una “descompensación” y fuera hospitalizada.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Katherine Miranda respondió a las acusaciones que ya varios han hecho a través de redes sociales sobre una supuesta “jugadita” que ella y Julia Miranda habrían hecho para aprobar dicha subcomisión y que, justamente, desató los comentarios señalándolas de “mirandear”. Según comentó, el único error que cometieron fue “trabajar”.

“Realmente no hay un espíritu de consenso, quieren imponer unas reformas (…) Ellos dicen que los asaltaron en la buena fe, yo no tengo la culpa de que no estén atentos, no tengo la culpa de que no estudien, de que no lean y oigan lo que no se está aprobando; se aprobó por unanimidad la proposición”, señaló Miranda.

Sobre la subcomisión, dijo que no es “nada raro”, pues cuando hay un proyecto de ley, que “de entrada tiene un buen espíritu, pero no hay consenso articulado, siempre se crean subcomisiones”, para “procurar” arreglar los desacuerdos y concretar un texto entre todos.

Publicidad

“Con la doctora Julia no hay oportunidad a la maldad, ella siempre, en el Congreso, quiere que no peleemos, quiere que lleguemos a consensos, quiere que realmente las cosas salgan bien”, añadió.

La representante Miranda insistió en que con esto “no busca dilatar nada lo que están diciendo”, sino, según aseveró, “generar” un consenso. En ese sentido, dijo que se habla de un gran acuerdo nacional por parte del Gobierno nacional, pero “lo que se está viendo es que solo es de palabra”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: