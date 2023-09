"No tengo la culpa que no lean lo que aprueban": Katherine Miranda a quienes hablan de "mirandear"

En las últimas horas se desató un debate en el Congreso, dirigido desde el Pacto Histórico y el petrismo contra dos parlamentarias: Julia Miranda y Katherine Miranda. Ambas legisladoras fueron objeto de críticas y acusaciones por supuestas maniobras en el Congreso para reescribir la reforma a la salud, lo que ha llevado a un matoneo en las redes sociales. Julia Miranda se encuentra hospitalizada debido al estrés y la tensión provocados, al parecer, por estos ataques virtuales.

En entrevista con Néstor Morales, la representante Katherine Miranda defendió su actuación y la de su colega en el Congreso. "Le están dando en redes sociales a ella y a Katherine Miranda la culpa por la incompetencia de los congresistas del Pacto Histórico. Siempre le echan la culpa a alguien", dijo la representante Miranda.

"Sorpresivamente, el debate de de control político no aparece en el orden del día, sino aparece en proyectos de ley. Entonces, en el momento de las proposiciones, donde todo el mundo tiene que estar atento a lo que se aprueba, pues presentamos la proposición con la con la intención de crear una subcomisión y ellos dicen que los asaltaron en la buena fe. Yo no tengo la culpa de que no estén atentos, yo no tengo la culpa de que no estudien, de que no lean, de que no vean lo que se está aprobando. Se aprobó por unanimidad la proposición. Esto no busca dilatar nada de lo que están diciendo, busca generar un consenso. Acá se habla de un gran acuerdo nacional por parte del gobierno nacional, pero lo que estamos viendo en la realidad es que ese gran acuerdo nacional solamente es de palabras", dijo.

La controversia

La controversia se originó por la votación para crear una subcomisión encargada de redactar una nueva reforma a la salud, una medida que no fue bien recibida por el Gobierno y el petrismo, quienes argumentaron que esto dilataría la discusión. Sin embargo, ellas defienden que su intención era buscar un consenso en el Congreso para sacar adelante una reforma que cuente con el apoyo de la mayoría de sectores políticos.

Publicidad

La representante Katherine Miranda también destacó que el Gobierno no parece interesado en buscar consensos, ya que varios dirigentes de las EPS expresaron que era más fácil hablar con Carolina Corcho que con el ministro Jaramillo. La representante Miranda enfatizó que la crítica al Gobierno es legítima y que están buscando responsabilidades donde no las hay.

"Sigamos, a manera personal y yo creo que realmente no hay un espíritu de consenso de que realmente quieren imponer unas reformas que no les interesa, digamos, las diferentes argumentaciones, y creo que ese es el grave problema que se tiene. Sin embargo, hoy vamos a discutir, digamos, precisamente esta proposición, y yo espero que como se ha hecho históricamente en el Congreso, porque nunca se ha mantenido la discusión de un proyecto mientras haya aprobado una subcomisión", indicó.

Respecto a la acusación de que habrían distraído a los congresistas del pacto histórico, Katherine Miranda explicó que presentaron la proposición para crear la subcomisión en el momento adecuado y que los representantes del pacto no estaban prestando atención a la votación. La proposición fue aprobada por unanimidad, y la representante afirmó: "No tengo la culpa de que no estén atentos, de que no estudien, de que no lean lo que se está aprobando".

Publicidad

Julia Miranda, quien también es objeto de críticas, se encuentra hospitalizada debido a una descompensación. La representante Miranda espera que se honre el voto del Congreso y se forme la subcomisión para avanzar en la reforma a la salud.

De abudinear a mirandear

La entrevista concluyó con una reflexión sobre el uso del término "mirandear" como sinónimo de actuar de manera poco leal. Katherine Miranda aclaró que el contexto de Abudinen era diferente, ya que implicaba la pérdida de 70.000 millones de pesos, mientras que en este caso están trabajando en beneficio del país.

"Como se los dije a ustedes en su momento, digamos, acá hay un tema de la libertad de expresión que uno sin lugar a dudas no puede coartar. Sin embargo, en el contexto de Abudinen había 70.000 millones de pesos perdidos y acá nos están acusando de o sea, el grave peligro, el grave error de nosotras fue trabajar. Entonces, si mi mirandear es sinónimo de trabajar, lo acepto", aclaró.

En cuanto al futuro de la reforma a la salud, la representante Miranda considera que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios y que es poco probable que la medida avance en el Congreso. La creación de la subcomisión es crucial, pero dependerá de la voluntad de los legisladores para llegar a consensos y mejorar la calidad del servicio de salud en Colombia.