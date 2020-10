La bodega de Petro no existe, pero la vamos a tener: Gustavo Bolivar

El senador de la bancada Decentes y partidario de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, estuvo en los micrófonos de BLU4.0, el programa de economía digital y emprendimiento de BLU Radio, en donde, en diferentes temas, se refirió a lo que pasa en las redes sociales y el impacto de las mismas en el acontecer político del país.

Rechazó pacto de no agresión en redes que le propuso Paloma Valencia.

Dijo que la tal bodega de Petro no existe, pero va a existir: “es una idea mía, para la campaña (presidencial) la vamos a tener, no para atacar a nadie sino para defendernos de las fake news. Si no la tenemos (la bodega tuitera) nos comen vivos”.

El senador señaló que el uribismo “sí tiene bodega, comprobado, por denuncias, en la que hay contratistas del Gobierno Duque”.