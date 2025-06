“La Constitución se ha visto desafiada”: experta analiza tensión institucional

En entrevista en Sala de Prensa, la abogada, columnista y analista Tatiana Dangond abordó con profundidad y claridad los acontecimientos que han marcado una semana crítica para el país en términos de democracia, separación de poderes y respeto por la Constitución.

Dangond afirmó con contundencia que “esta ha sido una semana en la que el país ha aprendido más de derecho constitucional que de cualquier otro tema”, haciendo alusión a los recientes pronunciamientos de las altas cortes, particularmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, frente a las controversias generadas por el Gobierno nacional en torno a la convocatoria de una consulta popular.

“La institucionalidad ha dado muestra de su fortaleza”, sostuvo Dangond, al defender la actuación de los órganos judiciales que, según ella, han actuado con responsabilidad y apego al marco legal. Criticó duramente que el Ejecutivo intente “ignorar las reglas de competencia” para imponer su interpretación de la ley, y calificó estas actitudes como una “afrenta contra la tridivisión del poder”.

En la entrevista, también hizo una importante advertencia: “La Constitución no está amenazada por lo que dice, sino por la manera en que se pretende ignorarla o reinterpretarla para fines políticos”. A su juicio, la narrativa del Gobierno actual, que se presenta como la única voz legítima del pueblo, es errónea y peligrosa.

El presidente no es el único representante del pueblo colombiano. También lo son el Congreso y las cortes

Sobre el creciente debate en torno a una posible asamblea constituyente, Dangond fue categórica: “La Constitución de 1991 es garantista, progresista y fue también una manifestación del pueblo. ¿Por qué cambiarla si las reformas pueden hacerse dentro de este marco?”.

En cuanto al proceso electoral próximo, Dangond no ocultó su preocupación por la polarización y los hechos de violencia política, como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, se mostró confiada en que “las elecciones se van a realizar”, y dijo tener esperanza en “la independencia de las instituciones para garantizar la democracia”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios: “Las instituciones no pueden quedar solas. Se necesita apoyo ciudadano para proteger la democracia. El problema no es lo que dice la Constitución, el problema es que no se cumple. El reto de Colombia es implementarla, no reemplazarla”.