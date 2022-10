La controversia que genera la reforma política que avanza en el Congreso

Hablamos ahora de la reforma política, que avanza en el Congreso de la República y que tiene dos lecturas: una desde los sectores políticos que consideran que se necesita avanzar hacia un sistema mucho más moderno. En eso pareciera que hay coincidencia.

Y otros que señalan que el actual proyecto podría abrir la puerta para que el Pacto Histórico, partido de Gobierno, llegue a concentrar mucho más poder del que tiene hoy en el Congreso y en otras ramas del poder público.

Hablamos de varios elementos importantes de esa reforma política, que ya fue aprobada en primer debate y que es un proyecto de acto legislativo. Como siempre se habla de la posibilidad de que se abra la puerta al transfuguismo; es decir, a cambiar de partido político unos meses antes de la elección, sin que haya sanciones.

Por una sola vez se abre la puerta a partir de las elecciones del 2026 a cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieran renunciado dos meses antes de dicho período a la curul para inscribirse en un partido distinto al que los avaló; sin renunciar, como les digo, a la cubal o incurrir en doble militancia.

Desaparece, por ejemplo, el poder del bolígrafo de los presidentes y directivos de los partidos para seleccionar a los candidatos. Tienen que garantizar los partidos, dice el proyecto, mecanismos democráticos de elección de candidaturas y directivas: eso en teoría es muy importante y así debería hacerlo, aunque no todos los partidos parecieran estar adecuados para esa misma posibilidad.

Y empiezan a preocuparse porque dicen que podría haber dificultades para poner en las cabezas de la lista a los candidatos y a los políticos que halan votos, y esto podría -al final- terminarlos debilitando.

Frente al transfuguismo, lo que dicen voces como la de las exvicepresidente Germán Vargas Lleras es que lo que están haciendo es abrir la puerta para que los políticos, gobiernistas como son, terminen renunciando a sus partidos y vayan al partido de gobierno, que hoy es el Pacto Histórico. Hay que recordar que también en su momento Cambio Radical había emprendido una lucha similar para avalar ese transfuguismo.

Se abre de nuevo la puerta en este proyecto al polémico voto electrónico, que no está terminado de inventar en el mundo y que genera muchas suspicacias frente a la posibilidad de que haya o no una plena transparencia. También hay controversia en torno al voto obligatorio, porque se habla de que será únicamente durante dos períodos.

No se explica por qué solamente durante ese tiempo, pero ojo con esto: se aplicará la objeción de conciencia; eso sí, motivada. Usted, si no quiere votar, tiene que mandar una carta identificado la Registraduría para decir porque no va a votar, en cualquier otro caso será obligatorio.

Las listas deberán garantizar paridad de género. La elección de candidatos, como les digo, será mediante procesos democracia interna, y las listas a Senado y Cámara serán cerradas a partir del 2026, y por dos períodos; algo que también dicen los partidos permite debilitarlos y fortalecer al Gobierno Nacional.