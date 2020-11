La dura acusación del representante Alejandro Chacón contra el ministro de Defensa

En medio del debate en la Comisión Segunda de la Cámara del proyecto que crea una capacitación en uso de la fuerza y convivencia ciudadana para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el representante Alejandro Chacón denunció presiones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo .

“Todos sabemos que aquí ya hubo llamadas del ministerio de Defensa porque yo recibí teléfonos de compañeros, no uno, diciéndome y comentándomelo. En eso se me pierde la democracia porque yo soy demócrata cuando somos los congresistas los que ejercemos nuestra función porque así lo consideramos, no porque recibo una llamada”, dijo Alejandro Chacón en medio del debate.

Manifestó que “por muchas apreciaciones” y “no por llamadas” siempre estará dispuesto a acompañar los criterios de los compañeros. “A partir de hoy no está legitimado para mí, para ser ministro, después de lo que hizo en esta Comisión y lo anuncio públicamente y que me oiga él”.