“La expedición de una ley no soluciona el problema”: Carvalho sobre proyecto de ley contra ruido

En las celebraciones de Navidad y para recibir el Año Nuevo está presente la música, que en decibeles muy altos pueden incomodar a las personas a su alrededor y afectar a los animales . En el Congreso hay un proyecto de ley contra el ruido, con el que se busca regular esta contaminación acústica.

Para esto estuvo en Mañanas Blu 10 AM, con Camila Zuluaga, el representante y uno de los autores de esta iniciativa Daniel Carvalho. El cual anteriormente, en este programa, había manifestado que “no se trata de crear normas nuevas, sino de darle a las autoridades herramientas para hacerlas cumplir”.

En la ruralidad persisten problemas para la regulación del ruido y este proyecto lo aborda desde la definición de los responsables e “instar a los gobiernos locales a dotar a los municipios de unos planes de gestión contra el ruido”, lo cual atendería los llamados de las personas para una solución a esta problemática.

“Hoy en día todo Twitter Colombia está hablando del ruido y tenemos quejas, de gente rica, de gente pobre, de gente rural, de gente urbana, o sea que creo que estamos logrando el primer punto y es llevar este tema a la agenda pública (...) Más gente se manifieste sobre este problema, probablemente los alcaldes entrantes que están elaborando sus planes de desarrollo van a decidirse a implementar algún tipo de medida en eso”, indicó.

Publicidad

También se pronunció ante algunos comentarios en redes sociales que expresaban que excluye a ciertas clases sociales, para los cuales el representante se refirió a que los más afectados pertenecen a las clases populares.

“Ellos muchas veces no tienen la opción de decir voy a comprar ventanas insonorizantes, que son carísimas, o decir me voy a mudar de casa o más bien me voy a pasar el fin de semana a mi finca. En las clases populares es donde más efectos nocivos hay del ruido. Al contrario de lo que están diciendo algunos, de que esto es una idea gentrificadora”, puntualizó.

Por último, recalcó la necesidad de una pedagogía ciudadana para cambiar la cultura del ruido y de que las autoridades atiendan el llamado de la ciudadanía por la contaminación acústica.

Publicidad

“Mientras no empiece a haber una autoridad imponiendo sanciones, apagando equipos de sonido, ejerciendo la autoridad, pues la cultura ciudadana no va a avanzar simplemente con campañas de comunicación y propósitos bonitos. Entonces yo creo que para solucionar la cultura del ruido necesitamos zanahoria y garrote”, finalizó.

Vea la entrevista completa aquí: