"No hay una claridad normativa": Daniel Carvalho explica el proyecto de ley contra el ruido

La contaminación acústica también es un problema fundamental dentro de una sociedad, pues afecta diferentes áreas en la vida diaria de las personas, como el tema del sueño, pilar esencial para tener un buen rendimiento tanto en el trabajo como en el estudio.

En ese sentido, se tramita en el Congreso un proyecto de ley contra el ruido que busca regular esta contaminación acústica y, para hablar sobre esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, uno de los autores de esta iniciativa.

“Las quejas vienen de todas las ciudades del país, que se ha vuelto un problema que tiene que ver con la convivencia, la salud física, la salud mental, es un problema grave que va más allá como de un capricho de algunos, como quieren decir”, detalló.

El representante explicó que el proyecto lo que plantea son los lineamientos, las herramientas y los responsables sobre la contaminación acústica en el país. “Lo que vemos es que no hay una claridad normativa y de responsabilidades”, aseguró.

Sobre el alcance del proyecto, los POT dentro de los barrios juegan un papel fundamental, por lo que Carvalho aseguró que la sana mezcla de usos que establece unos lugares de mixtura, pero no se están haciendo respetar las normas.

“El hecho de que monten un bar no le da a ese bar vía libre para hacer cualquier ruido. Tenemos unas reglas de aislamiento acústico para bares, discotecas y almacenes y no se están cumpliendo y nadie las está haciendo cumplir. No se trata de crear normas nuevas, sino de darle a las autoridades herramientas para hacerlas cumplir”, puntualizó.

Asimismo, hay otros escenarios ruidosos que preocupan a la ciudadanía y que también, argumenta el representante, se tienen en cuenta dentro del proyecto de ley, como el ruido de llamadas o celulares en aviones.

“La gente hace llamadas sin ninguna precaución por los demás. No creo que tengamos que tener un policía sancionándonos al lado si estamos escuchando el teléfono a todo volumen. Hay un enfoque desde la cultura ciudadana que aborda el proyecto de ley de que nuestro ruido es nuestro y no tiene por qué molestar a los demás”, resaltó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: