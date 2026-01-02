La gente ya no pide democracia, pide resultados: experto advierte giro político en 2026

América Latina entra en un nuevo ciclo electoral marcado por la incertidumbre, el reacomodo ideológico y una creciente presión externa. Así lo advirtió el analista político Daniel Zovatto, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, al evaluar el panorama de las elecciones presidenciales que se avecinan en países clave como Colombia, Brasil, Perú y Costa Rica, y su impacto en la relación con Estados Unidos.

Zovatto explicó que el cierre de 2025 dejó una señal clara: “En las cuatro elecciones presidenciales que tuvimos en la región, la izquierda perdió”, lo que refuerza una tendencia que, según él, viene consolidándose desde 2023. Sin embargo, aclaró que no se trata de una sola derecha homogénea, sino de “un giro a diferentes tipos de derecha” que podrían terminar de definirse en 2026, especialmente en Colombia y Brasil.

Elecciones en Colombia y Brasil, claves para la región

El politólogo subrayó que ambos países serán determinantes para saber si ese giro ideológico se consolida o si se abre un escenario de mayor fragmentación. En el caso colombiano, destacó que el sistema electoral, que elige primero Congreso y luego presidente, abre una ventana para que factores externos influyan en la campaña. “Dependiendo de cómo evolucione la situación en Venezuela, sí creo que va a terminar salpicando la campaña electoral”, afirmó.



El “factor Trump” y su impacto electoral

Uno de los elementos centrales del análisis de Zovatto fue la influencia de Donald Trump en la región. Recordó que en países como Honduras y Argentina su intervención fue decisiva y advirtió que este factor seguirá presente. No obstante, alertó que puede generar efectos contraproducentes: “Cuando Trump avanzó en contra de Lula y a favor de Bolsonaro, eso generó un efecto boomerang a favor de Lula”.



Democracia, mano dura y voto ciudadano

Zovatto también abordó el debilitamiento del compromiso democrático en la región. “Hemos venido perdiendo compromiso con los valores democráticos”, señaló, y explicó que una parte creciente de la ciudadanía prioriza resultados sobre principios. Citó datos del Latinobarómetro: “Al 53 % de las personas no le importaría un presidente no democrático, siempre y cuando resuelva sus problemas”.

Según el analista, los ejes que dominarán las campañas serán claros: seguridad, crimen organizado, migración y economía, temas que conectan tanto con la agenda interna de Estados Unidos como con las preocupaciones cotidianas de los votantes latinoamericanos.



