La molestia de las bases uribistas en la costa Atlántica con el Gobierno Duque

La reciente Convención Caribe del Centro Democrático tuvo de todo. Además de la discusión sobre la estrategia política para las elecciones de octubre próximo, las bases del partido en esa región del país expresaron varias inconformidades por decisiones del Gobierno de Iván Duque.

El presidente de la República fue elegido por esa colectividad, sin embargo, crece el descontento por la “desconexión” que, aparentemente, tiene hoy con los militantes y directivos que ayudaron a elegirlo y, como se dice popularmente, “sudaron la camiseta”.

“Estuve en el aeropuerto de Corozal, Sucre, y allá me encuentro con el ministro de Vivienda (Jonathan Malagón), todos los representantes de Cambio Radical y no hay nadie del Centro Democrático. Le pregunté a la senadora (María del Rosario Guerra) y me dijo que ni siquiera sabía o que no la habían invitado. Me parece que hay una desconexión total con los que sudamos la camiseta y nos asoleamos”, cuestionó uno de los asistentes.

Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada de Gobierno en el Senado, explicó que la presencia de parlamentarios de otros partidos en eventos tiene que ver con la necesidad de consolidar mayorías en el Congreso.

“El Gobierno mantiene una presión de esos otros partidos que tienen alguna afinidad conceptual para votar los proyectos. Yo no he conocido una legislatura más difícil que la que terminó en diciembre para esos proyectos”, indicó.

Al mismo tiempo, Uribe insistió en la necesidad que su partido aumente la presencia en las regiones en las elecciones locales de octubre próximo, para establecer una relación mucho más directa con el Gobierno.

“Cuando usted estaba diciendo ese ejemplo de la llegada del ministro a Corozal y que lo recibieron otros, dije yo, si nosotros tuviéramos gobernadores y alcaldes esos ministros tendrían que llegar donde los gobernadores y alcaldes y ahí puede haber un puente más eficaz de la base del Centro Democrático con el Gobierno”, concluyó el exmandatario.