La pregunta que ‘sacó de casillas’ a Vargas Lleras

Durante la entrevista con Mañanas BLU, Ricardo Ospina, director del servicio informativo de BLU Radio, le hizo una pregunta al candidato presidencial Germán Vargas Lleras que pareció incomodarlo.

El cuestionamiento tenía que ver con los hechos de corrupción en los se han visto envueltos algunos funcionarios a los que, en el pasado, recibieron el aval de Cambio Radical.

Publicidad

Específicamente, el periodista le preguntó sobre el supuesto sobrecosto en la Vía de la Prosperidad, por el que la Procuraduría llamó a versión libre a la gobernadora de Magdalena Rosa Cotes.

Vea aquí: No tengo a nadie condenado en mi campaña: Vargas Lleras

Al respecto, Vargas Lleras respondió vehementemente: “La señora Rosa Cotes no firmó ese contrato, no hizo la licitación, ese pronunciamiento ya es objeto del Tribunal Superior del Magdalena y de la propia Corte Constitucional que está por encima de la Procuraduría. Yo no tengo a nadie condenado en mis campañas. No es que la Procuraduría tenga razón. No hay una condena”.

Pese a este hecho, la entrevista finalizó en buenos términos, pues el candidato terminó invitando a Ospina a leer su nuevo libro, que será presentado en la Feria del Libro de Bogotá, titulado: “Diciendo, haciendo, cumpliendo”.

Publicidad

Vea las declaraciones en el minuto 4:05 del siguiente video: