La razón por la que la esposa de Sergio Fajardo no está con él en la campaña

Durante estos meses de campaña a la Presidencia de Colombia, a las esposas de los candidatos se les ve en los diferentes eventos apoyando a sus compañeros sentimentales. Sin embargo, una de las más ausentes ha sido Lucrecia Ramírez, esposa de Sergio Fajardo.

“Ella me acompaña de vez en cuando porque es una mujer autónoma. Es una médica psiquiatra, tiene sus consultas, tiene su autonomía. Ella no va de cartera mía por todas partes. Tiene su mundo y me parece muy bien”, explicó Fajardo en entrevista con BLU Radio.

Agregó que en algunas oportunidades lo ha acompañado a debates y eventos, al igual que sus hijos.

“Es una mujer del siglo XXI que trabaja y que independientemente de que yo exista tiene su vida y eso es muy importante”

, puntualizó.