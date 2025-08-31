“La violencia en Colombia se volvió paisaje”: experto advierte sobre el deterioro del orden público

En entrevista con Sala de Prensa Blu, de Blu Radio, Pedro Viveros, analista político, describió la situación del orden público en Colombia como "complicada, compleja" y tan dolorosa que "se vuelve paisaje" para la opinión pública.

Según Viveros, este panorama se agrava con incidentes como el ataque al helicóptero que resultó en la muerte de 13 policías, y el secuestro de más de 30 agentes tras un operativo en el Guaviare. En regiones como el Catatumbo, Guaviare o Cauca, la gente se siente "totalmente desprotegida", y se anticipa que en cerca de un tercio del país será "casi que imposible hacer elecciones libres, limpias" en la próxima contienda.

La presencia de "grupos que pelean entre ellos" y "bandas criminales relacionadas con el narcotráfico o con rentas criminales" como la minería ilegal, ha llevado a un "desorden público" generalizado, explicó Viveros.

Ataque en Cali Foto: EFE

Críticas a la gestión del Ministerio de Defensa

La crítica se extiende a la gestión del Ministerio de Defensa. Pedro señaló una pérdida de "dos años y medio de un ministro de Defensa como fue el doctor Velásquez, que no tenía conocimiento del planteamiento de una estrategia real de copamiento del territorio y de defensa nacional". Esta "laxitud de la gestión anterior" ha hecho "muy complejos" los esfuerzos actuales por recuperar el tiempo perdido.

Respecto al actual ministro, Pedro Sánchez, destacó que, aunque es un "gran jurista", su perfil militar operativo contrasta con la necesidad de un "burócrata" que maneje la política de defensa.

Además, "se demoró 36 horas en hablar de lo que estaba pasando con los militares" rescatados, lo cual "no puede ocurrir con un ministro de Defensa. El experto recordó que el único responsable de estas designaciones y de la demora en la gestión es el Presidente de la República.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa. Mindefensa

¿Teoría del caos o Gobierno improvisado?

Frente a la teoría de un posible "caos" intencional, que algunos interpretan como una estrategia para dificultar las elecciones en ciertas zonas, Viveros se inclinó por otra perspectiva. "Yo lo que creo es que estamos en un momento de la conclusión de una improvisación de un gobierno. Esto que está pasando es la conclusión de un gobierno improvisado en todos los campos", concluyó.