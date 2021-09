“Las clases populares no deben preocuparse”: representante Óscar Pérez sobre reforma tributaria

Esta semana se aprobó en el Congreso de la República la Ley de Inversión Social, conocida como la reforma tributaria, que busca recaudar más de $15 billones para la continuidad de algunos programas sociales creados en la pandemia. Al proyecto solo le falta la firma del presidente Iván Duque, que se dará en los próximos días.

En diálogo con Sala de Prensa BLU, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Darío Pérez reconoció que no es una reforma estructural, pero sí ayudará a las finanzas del país.

“Es una reforma que no es estructural, lo era mucho más la anterior. Es una reforma más ligera, pero no deja de ser muy importante porque contiene no solamente un recaudo de $15 billones, que lo van a pagar las empresas de mayores utilidades, sino también una normalización tributaria”, dijo Pérez.

Además, explicó de qué trata esa “normalización tributaria”: “Los que no hayan declarado, los que no se han sincerado con el Estado, bien sea que vivan en Colombia o colombianos que tengan inversiones en el exterior, hay tienen una oportunidad. (…) Todo aquel que tenga deudas tributarias se les reducirá los intereses y sanciones en un 80 %".

El congresista afirmó que la nueva reforma tributaria no afectará a las clases bajas y medias del país. "Al colombiano de a pie no se le toca el IVA. Las clases populares no deben preocuparse. (…) Esta reforma la van a pagar las empresas o personas naturales que más tienen, trayendo consigo un beneficio tributario", añadió.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:

