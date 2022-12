Las voces a favor y en contra de revivir propuesta de tribunal de aforados

La senadora de la Alianza Verde Claudia López considera que el tribunal de aforados sí serviría para afrontar los escándalos de corrupción que golpean duramente al país.



“Está comprobado que todas las instancias del Estado, que tengan altísimo poder, que no rindan cuentas y no tengan juez y ley, se corrompen”, enfatizó.



La senadora calificó como un “cartuchito” a la Corte Suprema de Justicia.



“Terminamos en que la Corte es un cartuchito donde cualquiera va y paga, compra fallos, tumba ordenes de captura, etc. Porque saben que no les va a pasar nada, nadie los investiga, nadie los juzga”, afirmó.



Por su parte, el senador Jaime Amín del Centro Democrático también está de acuerdo con esta propuesta.



“Yo el 6 de abril de 2016 le dije al magistrado Bustos en la comisión primera que las investigaciones y los hechos de corrupción, que ya comenzaban atrás, ofendían y lastimaban la majestad de la justicia colombiana”, indicó.



Para Amín, el problema no es solo de instituciones, “esto también es de personas, no va a funcionar si sigue sin descubrirse quiénes son los cómplices de Bustos dentro de la Corte Suprema de Justicia, esto es un entramado judicial muy grave”.



Entretanto, Luis Fernando Velasco del partido Liberal, está en la misma línea de Claudia López y Jaime Amín y expresó que “cuando el poder no se controla, se corrompe”.



“Hoy pueden haber dos acciones inmediatas que pueden lograr intentar volver conectar al ciudadano con la confianza en la justicia: revivir el tribunal de aforados y acabar totalmente con las funciones electorales", sostuvo.



En contrario, Armando Benedetti del partido de La U, cree que la solución no es el tribunal de aforados.



“No se arregla absolutamente nada de los problemas que hay, fui coordinador ponente de equilibrio de poderes cuando estaba el tema del tribunal de aforados, yo lideré ese tema, eso se hunde en la Cámara porque en ese momento el secretario general de la Presidencia, el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, no estaba de acuerdo”, dijo.



