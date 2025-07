Laura Sarabia acusó a Alfredo Saade de pedir demorar citas para rendir stock de pasaportes

Luego de presentar su renuncia, en entrevista con la revista Cambio, la canciller Laura Sarabia aseguró que Alfredo Saade, el jefe de despacho que asumió funciones de la Cancillería, está mintiendo sobre el contrato que, según él, se firmaría en las próximas horas entre la Imprenta Nacional y Portugal para la elaboración de pasaportes.

Cabe mencionar que el martes de la semana pasada, Saade afirmó que “en las próximas horas” se firmaría dicho contrato, pero hasta ayer esto seguía sin ocurrir. La respuesta de Presidencia es que se hará “pronto”.

Sarabia reveló que, horas después del anuncio de Alfredo Saade, su equipo recibió una comunicación de la Embajada de Portugal en Colombia en la que manifestaban su preocupación por las declaraciones del jefe de despacho, pues, según ellos, no saben a qué contrato se refiere y, en esa medida, no están listos para firmar algo que no conocen.

“Además, decían que llevan tiempo tratando de comunicarse con la Imprenta y con la Presidencia. Hasta ese momento, Portugal no había obtenido ninguna respuesta”, agregó.

Alfredo Saade

La saliente funcionaria negó que el contrato vigente con Thomas Greg & Sons, que vence el 31 de agosto de este año, los obligue a dejar 600.000 libretas de pasaporte al gobierno. Ese era el argumento de Alfredo Saade para asegurar que alcanzaban los tiempos para aplicar el nuevo modelo, ya que eso les garantizaba cinco o seis meses de entrega de libretas.

En su entrevista con Cambio, la saliente canciller también hizo una grave acusación contra el jefe de despacho, señalando que, sin que ella lo supiera, citó a su equipo para darles una orden contraria a la que ella había dado de prorrogar el contrato con Thomas Greg.

Pero además, les habría ordenado demorar las asignaciones de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda. Cuando ella lo cuestionó por eso, él le respondió que no había problema en demorarle la cita a la gente porque así los pasaportes alcanzaban para más tiempo.

La conclusión de la ahora exfuncionaria del gobierno Petro es que la Imprenta no está lista, requiere un tiempo de transición, y que si se sigue la ruta trazada por

, es seguro que, cuando el contrato con Thomas Greg se acabe, los colombianos se van a quedar sin pasaportes.