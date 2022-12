"Los audios sin cortes revelarán la verdad": Acosta Osío sobre caso senador Pulgar

Luego de la declaración que rindió ante el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Marco Antonio Rueda, el empresario Luis Fernando Acosta Osío dio a conocer este jueves un comunicado a la opinión pública en el que pide la revisión de los audios completos, no editados, de la conversación entre el senador Eduardo Pulgar y el entonces juez de Usiacurí Andrés Rodríguez Cáez.

En esa conversación, el congresista de la U habría intentado un soborno para conseguir una decisión favorable a Acosta en la Universidad Metropolitana, lo cual es investigado por la Corte Suprema y la Procuraduría.

Publicidad

"Cuando se escuchen dichas grabaciones, sin cortes, manipulaciones o ediciones, la justicia y la opinión pública conocerán la verdad de los hechos", se lee en el documento de Acosta Osío.

Este miércoles se desplazaron a Barranquilla el magistrado Rueda y dos delegados de la Procuraduría para recibir las declaraciones de Acosta, Rodríguez Cáez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla Acuña.

El texto del comunicado es el siguiente:

En el día de ayer atendí la citación extendida por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto,

de la Sala de Instrucción de la honorable Corte Suprema de Justicia.

Lea también: Rinden declaración sobre presunto intento de soborno de Eduardo Pulgar

Publicidad

He solicitado muy respetuosamente que se conozcan y se analicen los audios completos para efectos de alcanzar un contexto completo y no parcial de la situación.

Cuando se escuchen dichas grabaciones, sin cortes, manipulaciones o ediciones, la justicia y la opinión pública conocerán la verdad de los hechos.

Publicidad

Uno de esos audios, esclarecerá por qué fui citado por el entonces juez Rodríguez a la oficina de don David Name Terán, porque el motivo de dicha citación era conminarme para retirar una acción de tutela presentada por mí, en contra del juzgado en cabeza del doctor Andrés Rodriguez, quien no ocultó su interés en no perder el negocio en cuestión dado que, en palabras suyas, no quería ser un juez dedicado a litigios por abigeato y otros asuntos menores.