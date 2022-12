Luis Fernando Velasco declina a su candidatura presidencial

El senador Luis Fernando Velasco presentó su dimisión a la precandidatura presidencial por el Partido Liberal, por considerar que no obtuvo los resultados esperados en las recientes encuestas.



A través de una carta dirigida al director nacional del Partido, el expresidente César Gaviria, expresó que no siente que los sondeos de opinión le permitan llegar con una posibilidad real de disputar la candidatura del liberalismo. “Prefiero que los ciudadanos centren sus atención en los compañeros que han avanzado más en esa tarea”, dijo.



Le puede de interesar: Uno está o no con la paz, hay que salir del limbo: senador Velasco a Vargas Lleras.



En ese orden, la consulta del próximo 19 de noviembre se llevará a cabo entre los precandidatos Humberto de La Calle, Juan Fernando Cristo y Edinson Delgado, ya que el también senador Juan Manuel Galán también retiró su nombre, aunque mantiene su intención de llegar a la Presidencia, por fuera del partido.



Publicidad