Al menos 1.140 cédulas son revisadas por el CNE en Cajicá por presuntos casos de trashumancia

Este martes es el último día para inscribir cédulas. Por lo mismo, las denuncias no se han hecho esperar y las cifras de trashumancia son aterradoras, aparte de quejas de quienes intentan cambiar su lugar de votación.

Blu radio conoció una de estas denuncias ocurrida en Cajicá, municipio en el que un total de 1.140 cédulas están siendo revisadas por, supuestamente, incurrir en la trashumancia .

Yolanda Arias, una de las denunciantes, contó su situación en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire.

"Yo inscribí mi cedula en el mes de junio y dicha inscripción tuvo inconvenientes por temas de la huella, entonces me llamaron para que volviera nuevamente en julio a tomarme nuevamente la huella. Me llevo una sorpresa y es que la semana pasada recibo un mensaje del CNE en el que me indican que había quedado sin efectos la inscripción de mi cédula porque, supuestamente, estaba irregular. Cuando consulto el acto administrativo encuentro que el CNE ordenó a las registradurías de varios municipios asumir una investigación de inscripción de cedulas y la mía estaba allí", explicó Yolanda.

Hay que decir que entre los municipios con mayores casos de trashumancia en Colombia no se encuentra Cajicá.

Sobre la inscripción de cédulas

Según el más reciente reporte por parte de la Registraduria, más de 2.2 millones de colombianos cambiaron su puesto de votación de cara a las elecciones del 29 de octubre, buena parte de ella de manera manual con 1.9 millones y más de 339.000 de manera digital.

