María José Pizarro cuestiona condiciones del CNE": No garantizan derecho a elegir y ser elegido"

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro señala que aún no ha sido notificada de la decisión del Consejo Nacional Electoral que otorga personería jurídica al partido Progresistas.

María José Pizarro
María José Pizarro
AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:20 p. m.

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que otorga la personería jurídica al partido Progresistas, pero la condiciona a que se resuelvan primero los procesos sancionatorios que enfrenta el Mais.

Pizarro señaló que aún no le han notificado oficialmente la decisión, pero advirtió que este condicionamiento podría afectar derechos políticos.

“Condicionar la personería jurídica a los procesos sancionatorios del Mais es no garantizar de manera plena los derechos a elegir y ser elegidos”, dijo Pizarro.

María José Pizarro, precandidata para el 2026
María José Pizarro, precandidata para el 2026
Foto: suministrada

En el mismo sentido anunció que esperará la decisión para tomar las acciones correspondientes.

“Estaremos atentos a revisar la providencia y la decisión del Consejo Nacional Electoral para poder actuar en consecuencia e interponer los recursos a los que haya lugar una vez revisada esa información”, agregó Pizarro.

