Senadora María José Pizarro propone unir los 13 partidos del Pacto Histórico en uno solo

La congresista María José Pizarro, una de las figuras más importantes de la coalición de izquierda en el Congreso habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre los resultados en las elecciones regionales en las que se evidenció que no hubo unidad en las listas y las candidaturas que representaban al partido de Gobierno y mencionó que no los resultados no se debieron a un plebiscito al presidente Gustavo Petro, sino un castigo a los mandatarios de turno.

En un panorama político en el que hay más de 30 partidos en Colombia, la senadora indicó que para tener una unidad y llegar con más margen a las próximas elecciones propuso unir los partidos que integran el Pacto Histórico en uno solo.

"Lo que pasa es que empezando porque nosotros no somos un partido político unitario. Es decir, en este país hay partidos consolidados con más de 200 años, algunos, como es el partido, inclusive Liberal y Conservador. Otros tienen décadas dentro de la coalición. Por supuesto que hay partidos que tienen una más larga trayectoria, como por ejemplo el Polo Democrático, pero también hay partidos muy nuevos, empezando por el partido mismo. En el 2022, precisamente el año en que además ganamos las elecciones presidenciales, éramos seis partidos políticos y hoy son trece partidos políticos. Esto yo creo que responde, por supuesto, además, a la proliferación que tenemos hoy de partidos políticos. Entonces lo que tuvimos fue, digamos, un ejercicio muy difícil de unidad. Algunos de nosotros veníamos insistiendo, desde hace ya casi un año en la necesidad de conformar un partido político unitario. Mmm. De manera que ese partido político unitario para componer el Pacto Histórico. Esto es una sola puerta, solo con la unidad podemos avanzar", indicó.

Relación con la alcaldesa Claudia López

Publicidad

La senadora indicó que, si bien elogió en algunas ocasiones halagó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las disputas y las peleas con la mandataria nacional tensionaron la relación con el Gobierno del presidente Petro. Además, indicó que la capital de la Republica se debe poner a la capital del país en el centro de gobernanza y resaltó que los ciudadanos deben tener calidad de vida.

"No creo que Claudia López sea una mujer progresista. Creo que es una mujer que cada vez se parece más al establecimiento y más a las prácticas del establecimiento que a una postura progresiva... Además no ha mantenido tampoco un diálogo con nosotros constructivo; Sin embargo, desde el primer momento le planteé a ella preocupaciones que tenía muy serias en términos de seguridad, del manejo que la Policía tenía en Bogotá, pero hay otro montón de ejercicios en los cuales yo no siento que ella que ella haya representado un sector realmente progresista", resaltó.

Cambios en el mapa político

Pizarro habló de lo que se viene para el Pacto Histórico e hizo una invitación atender puentes con los mandatarios elegidos y resaltó que es una oportunidad para ponerse en función del diálogo desde el Congreso.

Publicidad

Finalmente, la senadora hizo un llamado a la ciudadanía y el Congreso para superar el ‘mercado electoral en la que, indicó, debe haber una reforma para construir apuestas políticas y tener un buen ejercicio electoral en las coaliciones.

"Lo primero es un ejercicio de mano tendida y es esta invitación que hemos hecho nosotros a esta necesidad de diálogo, el presidente Gustavo Petro también lo hizo en su intervención en su alocución el día de las elecciones. Es decir, nosotros nos disponemos inmediatamente, no solamente felicitamos a las autoridades elegidas, la ciudadanía que se expresó en las urnas, respetamos el voto ciudadano y tendemos la mano para dialogar con gobernantes electos y de esa manera digamos avanzar en ese acuerdo nacional que en realidad es lo que necesita el país. Y yo creo que ahí fue muy claro y muy contundente el presidente. Y nosotros, por supuesto, también nos ponemos en función de ese diálogo, desde el desde el Congreso de la República y en algunos casos, si podemos ayudar, servir de puente con el Gobierno nacional. Pues por supuesto también", señaló.

Escuche la entrevista completa acá: