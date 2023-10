Gustavo Bolívar al perder la Alcaldía de Bogotá: "Es un voto castigo al Pacto Histórico"

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, reconoció desde su sede de campaña la derrota en las urnas en las elecciones regionales de este 29 de octubre y que dieron como ganador a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo.

Además, reconoció la derrota del petrismo en Bogotá y en varias regiones del país y lo calificó como un "voto castigo al Pacto Histórico".

Gustavo Bolívar pasó de ser un reconocido libretista a ser el escudero más leal del presidente Gustavo Petro y candidato a la Alcaldía de Bogotá.

"Es un voto castigo al Pacto Histórico. Al final de este Gobierno ustedes verán que se va a fortalecer. Voy a recorrer el país para saber qué pasó", dijo Bolívar.

Manifestó que sí quería quedar segundo por la "proyección que tenían" y destacó al candidato Juan Daniel Oviedo por la campaña "bonita, brillante".

"No nos sentimos derrotados del todo. No hay problema en reconocer que nuestros contrincantes en esta ocasión fueron superiores en inversión, estrategia, publicidad, etc. (...) Si hubo una candidatura que pudo unir a todos los sectores del Pacto Histórico fue esta. Tal vez sí tengo que reconocer que algunos congresistas de la bancada les faltó compromiso con la campaña, pero no me pondré a dar nombres ahora"

Bolívar también agradeció a su equipo de trabajo y le hizo un llamado a todo el progresismo de Colombia. "Tenemos que reorganizarnos, hemos cometido muchos errores y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia", dijo.

Previamente Bolívar había publicado en su cuenta de X: “Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá, le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570.000 votantes y a mi equipo colaborador todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia. Eso nos deja tranquilos. La lucha continúa”.

El resultado de este domingo evitó una segunda vuelta en Bogotá, única ciudad colombiana donde existe esta instancia, porque Galán obtuvo más del 40 % de los votos y una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo, como establece la ley.

