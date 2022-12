Marta Lucía Ramírez definirá su futuro en la coalición de derecha este domingo

Tras cumplir una agenda apretada en Venezuela y de conocer la crisis humanitaria que allí se vive, la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez aclaró que aún no define si continuará en la coalición con Alejandro Ordóñez e Iván Duque, o si acepta ir a una consulta interna.



“El domingo comunicaremos ese tema, ahorita lo único importante es que Colombia tome conciencia y se vea en el espejo de Venezuela, tenemos que salir a votar todos masivamente para evitar que a Colombia le pase lo de Venezuela”, dijo en el aeropuerto El Dorado.



Publicidad

Por su lado, Camilo Gómez, gerente de la campaña presidencial de Ramírez, insistió en el apoyo a la colación de derecha, pero mostró cierto malestar.



“Hacerle gavilla a una mujer me parece que no se ve bonito, no sería lo lógico”, expresó.



También recordó que el país está buscando transparencia en cada uno de los candidatos a la Presidencia.



“El doctor Ordóñez lo primero que tiene que hacer es explicar lo de su investigación por comprar los votos de Bustos y de otro magistrado”, señaló.