Marta Lucía Ramírez enviará propuesta a Pastrana y Uribe sobre acuerdo de paz

En entrevista con el director de Noticias Caracol, la precandidata presidencial Marta Lucia Ramírez anunció que enviará una propuesta a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, con la cual busca hacer ajustes a los acuerdos alcanzados entre Gobierno y Farc entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz.



“Entregaré una propuesta porque la JEP tiene que estar dentro de lo que es la Corte Suprema de Justicia, tiene que hacer parte de una sala especial o tiene que tener al menos la posibilidad de una segunda instancia en la Corte, nosotros no podemos desconocer la rama judicial en Colombia”, aseguró.



Ramírez, también calificó la alianza hecha por los expresidentes Pastrana y Uribe como algo significativo y e importante para el país.



“Ellos dos tienen mucha coherencia cuando invitan a hacer una alianza para que Colombia cambie el rumbo, porque hacia donde estamos yendo en este momento, es algo muy peligroso”, dijo.



La precandidata calificó a German Vargas Lleras como un oportunista puesto que, según ella, no tiene ninguna credibilidad: “Yo no creo que el país crea que él representa un cambio, pues estuvo siete años en silencio en un Gobierno que hizo una negociación mal hecha, y que salga a decir que no está de acuerdo, eso no se cree”.



Por otra parte, manifestó que las Farc son las principales responsables del conflicto y derramamiento de sangre en el país.



“Ellos han atacado la democracia, han violentado a los ciudadanos, ha reclutado niños. Entonces ahora que ellos que se sentaron a negociar, deben entender que cuales son las reglas del Estado colombiano y que no todo está hecho a la medida de ellos”, concluyó.