Mauricio Lizcano no participará en consultas; va directo a primera vuelta

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció desde Manizales que no hará parte de ninguna consulta en marzo y se presentará directamente a la primera vuelta de las elecciones en mayo.

“Esta decisión obedece, más que a mi conveniencia política, a la responsabilidad que tengo de consultarle a los colombianos”, dijo Lizcano.

Es importante recordar que Mauricio Lizcano presentó sus firmas ante la Registraduría para poder inscribir su candidatura presidencial.

Hasta el momento hay dos consultas: una del Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia; las dos se harán el 8 de marzo.



“Hoy los políticos quieren consultarse entre ellos, yo quiero consultarte a ti”, agregó Lizcano. Es importante recordar que Mauricio Lizcano fue ministro TIC durante el gobierno Petro.

Hasta el momento, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; y el abogado Abelardo de la Espriella han anunciado también que irán directo a la primera vuelta.