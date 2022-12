“Me nació del corazón”: Duque rompió el silencio sobre dulces a niños en Bojayá

El presidente Iván Duque, en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en español, rompió el silencio frente a las críticas que recibió por una imagen suya entregando dulces a niños en Bojayá, Chocó.

“Yo no estuve en Bojayá solamente entregando dulces. Que además fue algo que me nació del corazón porque un niño me dijo ‘venga, Duque, regálenos una colombina’”, declaró Duque.

El presidente dijo que las críticas por la imagen provienen de personas que en redes sociales “se dedican a incubar odios, a buscar qué rechazan, qué critican”.

“Cuando veo niños los invito a comerse un helado, a conversar con ellos”, sostuvo Duque.

El presidente recalcó que su prioridad en su visita a la población chocoana era entregar un acueducto y hacer un homenaje a las víctimas de la masacre de 2002.

“Mi visita a Bojayá era primero para ir a inaugurar un acueducto. Un acueducto que por primera vez lleva el agua potable al municipio”, declaró.

“También a rendirle tributo a las víctimas de esa tragedia del 2002, donde el terrorismo asesinó a decenas de personas”, agregó.

Duque también habló de su postura frente a las críticas en redes.

“Yo no me quedo perdido en esa discusión de tendencias”, dijo.

Escuche las declaraciones de Duque:

